So hilft die Empörung den Hilfswerken

Der Brand in der Notre Dame scheint die Menschen auf einer emotionalen Ebene zu treffen. © keystone

Eine Milliarde Franken. So viel Geld ist innerhalb weniger Tage für den Wiederaufbau der abgebrannten Pariser Kathedrale Notre-Dame zusammengekommen. Doch nebst Spenden hagelt es auch Kritik: Warum kommt für ein Gebäude so schnell Geld zusammen, wo dies doch auch an anderen Orten nötig wäre?