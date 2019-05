So kommst du gratis zu Alvaro Soler

Der Deutsch-Spanische Sänger Alvaro Soler ist zurzeit mit seinem neusten Album «Mar de Colores» auf Tournee in ganz Europa. Am 8. Mai kommt er für ein Konzert auch in die Schweiz, in die Halle 622 nach Zürich.

Bei Virgin Radio Hits kannst du jetzt Stehplätze für das Konzert gewinnen – Fahrt inklusive! In einem richtigen Londonbus wirst du in St.Gallen abgeholt und direkt zur Halle 622 in Zürich gefahren. Für Verpflegung und Getränke an Bord ist gesorgt.

Wo: Einstieg bei der Lagerstrasse beim Bahnhof St.Gallen, FHS/Bahnhof Nord

Wann: 8. Mai, 17.30 Uhr

Rückfahrt: Vor der Halle 622 um ca. 23.00 Uhr, halte Ausschau nach dem Virgin Radio Londonbus.

Wichtig: Die Konzert-Tickets werden auf der Hinfahrt im Bus verteilt.

Hier gibt es Tickets:

Wer bei diesem Quiz mindestens 60 Prozent der richtigen Antworten errät, erhält einen Link für das Anmeldeformular.



Weisst du genug über Alvaro Soler, um an sein Konzert zu gehen? In welche japanische Stadt ging Alvaro Soler mit seiner Familie, als er zehn war? Tipp: In derselben Stadt wurde das Musikvideo zu «Loca» gedreht. Wie viele Nummer 1-Hits hatte Alvaro bisher in den Schweizer Charts? Welcher weibliche Star war von seinem Hit «El mismo sol» so begeistert, dass sie ihn für ein Duett anfragte? Welches Topmodel spielte im Musikvideo von «La Cintura» mit? Welches Gemüse kann der Sänger ÜBERHAUPT NICHT ausstehen? In welcher Sendung wird Alvaro Soler ab dem 7. Mai mit diesen Stars regelmässig zu sehen sein? Was war der Traumberuf von Baby Alvaro? Oh je… Du hast leider nicht genug Fragen richtig beantwortet. Versuch’s doch einfach nochmal! YAY! 🎉🎉

Zudem gibt es eine zweite Möglichkeit, Tickets zu gewinnen. Auf Virgin Radio Hits läuft momentan das Lied «Loca» von Alvaro Soler. Hörst du den Song am Radio, dann schick sofort eine WhatsApp-Nachricht mit deinem Namen und deiner Adresse an: 079 822 01 26. So bist du automatisch im Gewinnspiel dabei.

Das Gewinnspiel läuft bis Dienstag, 7. Mai. Die Gewinner werden persönlich kontaktiert.