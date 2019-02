So lebt Fussballer Xherdan Shaqiri

Ein riesiges, geflecktes Sofa, ein Kamin und massenweise Schuhpaare beim Hauseingang sind in Xherdan Shaqiris Zuhause in England zu sehen. Der deutsche TV-Sender Sport1 erhält eine exklusive Führung vom Fussballer persönlich. Ob er wohl einen Blick in das Schlafzimmer zulässt? Ihr seht es in diesem Video:

Xherdans Schuhtick

Viel Geld gibt der Profifussballerspieler für seine geliebten Schuhe aus. Auf die Frage des deutschen Moderators, wie viele Schuhpaare er beherberge, schätzt Shaqiri, über 50 Schuhpaare zu besitzen. «Ich bin wie eine Frau, wenn es um Schuhe geht.» Vor zwei Wochen zeigte Xherdan seiner Fanschaft seine neuen spezial angefertigten Fussballschuhe auf Instagram.

Entweder Fussball oder Netflix

Im Zentrum des Wohnzimmers steht ein riesiges, schwarz-weiss geflecktes Sofa. «Auf diesem Sofa wird Fussball geguckt. Ich schaue viele Bundesliga-Spiele, die von Bayern München zum Beispiel, meinem Ex-Verein», sagt Xherdan während der Führung. Über einem flackernden Feuer hängt der grosse Fernseher an der Wand. «Wenn Fussball zu langweilig wird, schaue ich Netflix, bin gerade an einer polnischen Serie dran.»

Auch die Eltern haben einen Schlüssel

Neben dem Fussballspieler haben offenbar auch seine Eltern Zugang zur Wohnung. Als Xherdan einmal von einem Training zurück kam, hing plötzlich ein eingerahmtes Bild von sich an der Wand, welches seine Eltern heimlich montiert hatten. Es zeigt ihn bei einem Fussballeinsatz. «Ich bin eigentlich kein Fan davon, Bilder von mir rumhängen zu haben.»

Shaqiris Eltern kommen regelmässig nach England. «Da ich nicht viel Zeit habe, in die Schweiz zu fliegen, kommen sie mich viel besuchen und bleiben dann länger hier, ein bis zwei Wochen.» Familie hat für den Fussballer eine wichtige Bedeutung. Er sei sehr familiär.

(bon)