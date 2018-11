So oft werden Frauen im Club betatscht

Im Auftrag eines bekannten Getränkeherstellers hat eine Marketingfirma ein Smart Dress entwickelt. Im Kleid sind Sensoren eingenäht, die per Funk übertragen, wo jemand berührt wird. Ausserdem wird auch gemessen, wie intensiv die Berührung war.

Drei Frauen trugen solche Kleider in einem Club in Brasilien. Die erschütternde Bilanz: Während knapp vier Stunden wurden sie 157 Mal von Männern berührt und betatscht. Das heisst: jede Frau wurde etwa alle zwei Minuten betatscht. Natürlich wäre es jetzt noch spannend zu wissen, wie der Test in anderen Ländern ausgegangen wäre.

Und hier ist noch die Touch-Bilanz der drei Frauen: