So packst du deinen Koffer richtig

#1 Stauraum nutzen

Die oberste Regel des Packens: Nutze den Stauraum. Du kannst deinen Kleinkram in deine Schuhe stopfen, das Ladekabel des Handys in das Sonnenbrillenetui legen oder dein Make-up in Kontaktlinsen-Behälter abfüllen. Ausserdem gibt es im Koffer immer wieder Platz zwischen den Kleidern, die kannst du mit Socken oder Unterwäsche füllen.



#2 Kleidung rollen

Falten ist was für Pack-Anfänger: Wer Platz sparen will, rollt seine Kleidung zusammen. Das Rollen geht nicht nur schneller, die Kleider zerknittern auch weniger.



#3 Schmuck im Koffer richtig transportieren

Welche Frau kennt es nicht: Ketten verheddern sich und Ohrringe gehen schnell verloren. Unser Tipp: Du nimmst dir für die Ohrringe ein Kunststoff-Kärtchen und befestigst sie dort dran. Zieh die Kette einfach durch ein Röhrli und schliesse sie. Oder zieh deinen Schmuck gleich an.



#4 E-Book-Reader statt Bücher

Was darf am Strand nicht fehlen? Ein spannendes Buch natürlich. Und weil man am Strand jede Menge Zeit hat – liest manch einer mehr als ein Buch. Damit du Platz und Gewicht sparst, nimmst du am besten einen E-Book-Reader mit in die Ferien.



#5 Weniger ist mehr

Vor allem Frauen haben immer das Gefühl, sie hätten zu wenig dabei und merken dann in den Ferien, dass sie die Hälfte der Kleidung nie getragen haben. Am besten wählst du von einem Kleidungsstück verschiedene Varianten. Wenn du zum Beispiel zwei verschiedene Oberteile mitnehmen willst, greifst du am besten zum T-Shirt und zur Bluse.



#6 Schuhsäcke

Deine Schuhe gehören in Schuhsäcke! Wenn du keine hast, nimm einfach die Badehauben vom Hotel. So verdreckst du deine Kleider nicht.



#7 Kleider im Ausland kaufen

Eigentlich ist Kofferpacken doof: Es braucht viel Zeit, man weiss nie, was man mitnehmen soll und meistens ist der Koffer nach dem Packen viel zu schwer. Deshalb empfiehlt sich der Lieblingstrick einer jeden Frau. Nimm nur soviel mit, dass es für die ersten zwei Tage reicht. Den Rest kaufst du dir ganz einfach am Ferienort.

(sk)