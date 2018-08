So sieht das neue 200er-Nötli aus

Gestalterin des gesamten Notenblattes ist Manuela Pfrunder, Thema der Serie ist «die vielseitige Schweiz». Die 200er-Note zeigt die wissenschaftliche Seite der Schweiz, sie wird am 22. August in Umlauf gebracht.

Zu sehen sind eine Hand und der Globus, der auf jeder Note abgedruckt ist. Das Hauptelement der 200er-Note ist die Materie. Die Farbe ist wie schon bei den anderen Noten dieselbe wie bei der vorhergehenden Banknotenserie, die 200er-Note ist demnach braun. Allerdings ist sie ebenfalls kleiner als ihre Vorgängerin.

Die bereits erschienenen Noten sind ebenfalls unter dem Thema «vielseitige Schweiz» erschienen. Die 20er-Note beispielsweise symbolisiere die kreative Seite der Schweiz, sagte Fritz Zurbrügg, Vizedirektor der Schweizerischen Nationalbank (SNB), bei der Präsentation der Note. Sie illustriere die Schweiz als Ort für kulturelles und künstlerisches Schaffen.

Nun fehlen noch die 100er- un die 1000er-Note, um die neue Notenserie zu komplettieren. Die 1000er-Note wird am 5. März 2019 vorgestellt, sie kommt am 13. März in Umlauf. Das 100er-Nötli soll im Herbst 2019 präsentiert werden und kommt dann in Umlauf.

