So sieht das neue Olma-Plakat aus

Die Kuh ist das am häufigsten auf Olma-Plakaten erschienene Sujet. Dieses Jahr präsentiert sich das Tier der Rasse Grauvieh mit prachtvollem Kopfschmuck aus heimischen Blumen. Das Sujet hat Tim Stockmar, Creative Director von «TFK Kommunikation & Design», mit seinem Team geschaffen. Dabei hat das Unternehmen bei der Gestaltung des Plakates an einen Alpabzug gedacht. «Die Kuh ist ein Sinnbild für die Olma. Dieses traditionelle Sujet wollten wir speziell darstellen», sagt er gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Die abgelichtete Kuh lebt im Biohof Dusch in Paspels in Graubünden.

Die Kombination von Moderne, Tradition und den knalligen Farbe habe der Jury am besten gefallen. «Das Sujet hat uns gestalterisch überzeugt», sagt Katrin Meyerhans, Abteilungsleiterin Publikumsmessen bei den Olma Messen St.Gallen.

(red.)