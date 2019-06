So sieht das schönste Wohnzimmer aus

Wird präsentiert von:

Gebaut haben die beiden ihr Wohnzimmer praktisch selbst: «Alles was möglich war, haben wir selbst gemacht», sagt Gewinner Peter. Und das Resultat ist wirklich spektakulär. Das Wohnzimmer befindet sich im Anbau ihres Hauses in Schiers. Mit riesigen Fenstern, einem tollen Ausblick, einem dunklen gemütlichen Sofa und einem «selbstverständlich» riesigen Bildschirm. Und weil die beiden so stolz auf das Resultat waren, haben sie sich für das FM1-Voting beworben.

Der 25-jährige Peter ist gelernter Service-Monteur, sein 24-jähriger Bruder Urs ist Zimmermann. «Wir halten uns meistens im Wohnzimmer auf und schauen beide sehr gerne Filme», sagt Peter. Deshalb spielt das Heimkino eine wichtige Rolle in der guten Stube.

Dass sie das Voting für das gemütlichste Wohnzimmer gewonnen haben, freut die beiden riesig. Sie haben UBS-KeyClub-Punkte im Wert von 1500 Franken gewonnen, gesponsert von der UBS, der kompetenten Bank für Eigenheimfinanzierungen. «Nun werden wir neue Möbel für den Balkon kaufen», sagt Peter, dem ein kleines Freiluft-Wohnzimmer vorschwebt. So haben Peter und Urs vielleicht bald auch den gemütlichsten Balkon.