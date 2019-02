Das neue Fahrerduo um den früheren Weltmeister Kimi Räikkönen und den jungen Italiener Antonio Giovinazzi posierte in den Boxengassen des Circuit de Catalunya neben dem neuen Boliden. Der C38 hat eine weisse Nase und ein rotes Heck, ähnlich wie in der letzten Saison.

Nun haben Räikkönen und Giovinazzi vorerst bis am Mittwoch Zeit, das neue Auto auf der Rennstrecke genauer kennen zu lernen. Die Formel-1-Saison 2019 beginnt am 17. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne.

(SDA)