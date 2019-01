So sieht es einen Tag nach dem Brand aus

Beim Brand entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Franken. © Keystone/Gian Ehrenzeller

Am Mittwochabend stand das Postauto-Depot in Chur in Flammen. Über 20 Postautos brannten komplett aus. Ein Krisenstab sucht derzeit intensiv nach Lösungen für die nächsten Tage und Wochen.