So sieht es jetzt auf dem OpenAir-Gelände aus

Foodstände werden eingerichtet, die letzten Girlanden aufgehängt und auf der Bühne werden die letzten Kabel verlegt: Das OpenAir St.Gallen ist am Mittag schon fast bereit für die Türöffnung.

Wartende können im Schatten anstehen

«Heute morgen kamen die Besucher in Scharen, ich bekomme gleich wieder Gänsehaut und bin komplett in Festivallaune. Bereits am Dienstag kamen die ersten OASG-Fans, um anzustehen. Die Besucher können im Schatten anstehen, daher funktioniert das Warten auf die Türöffnung gut», sagt Nora Fuchs, Mediensprecherin des OpenAir St.Gallen.

Mehr Schattenplätze und viel Trinkwasser-Stellen für «Tropenair»

Die Hitze wird nicht nur beim Anstehen zur Herausforderung, sondern auch auf dem Gelände. Der Rundgang im Video zeigt, trotz einigen Schattenplätzen ist der Hauptteil des Geländes der Sonne ausgesetzt. «Wir haben dieses Jahr zusätzliche Schattenplätze und Sonnenschirme aufgebaut. Zusätzlich haben wir als Massnahme alle Wasserstellen gross angeschrieben, auch über die Screens werden die Besucher zum trinken aufgefordert», sagt Nora Fuchs.

In den kommenden Tagen wird es bis zu 35 Grad heiss. Die beste Lösung, um abzukühlen bietet bei diesen Temperaturen die Sitter. «Einem kühlenden Bad steht zu keiner Zeit etwas im Wege.»

Campfire-Stage ist grösser

Während die Campfire Stage dieses Jahr vor allem im Aussenbereich vergrössert wurde, kommen die grossen Bühnen – Sternen- und Sitterbühne – im alten Gewand daher. Auch die Plaza-Bühne hat sich nur leicht verändert. Das Winston-Village sprüht bereits kühlende Wasserfontänen durch die Luft, hier kann man sich am späteren Abend mit DJ-Klängen vergnügen.

