So sieht «richtiger» Stau aus

Da will man in die Ferien fahren oder ein verlängertes Wochenende im Tessin verbringen, weil Feiertage sind und dann steht man im Stau. Jeder kennt das, jeden nervt es. Doch wenn du das nächste Mal laut fluchen willst, weil es nicht vorwärts geht, schaust du dir am besten einfach dieses Video an, das der Nachrichtensender «CNN» auf seiner Facebookseite geteilt hat.

Es zeigt den Stau in Los Angeles, weil die Menschen zu Thanksgiving alle irgendwo hin wollen. Quälend langsam schieben sich die Autos voran, ohne das ein Ende in Sicht wäre.

Laut CNN seien an diesem Thanksgiving mehr als 54 Millionen Menschen unterwegs, um mit ihren Familien zusammen feiern zu können. Es könnte sogar das geschäftigste Thanksgiving seit 2005 werden.

Solltest du also sogar heute noch im Stau stehen: Tief durchatmen. Es wird sicher nicht so zäh wie in den USA.

Aerial footage shows traffic gridlock in Los Angeles as the Thanksgiving travel rush begins Aerial footage shows traffic gridlock on the 405 Freeway in Los Angeles as the Thanksgiving travel rush begins https://cnn.it/2R2ArO8 Gepostet von CNN am Mittwoch, 21. November 2018

(red.)