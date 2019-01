So soll der neue Marktplatz aussehen

Preisjury und Stadtrat sind überzeugt: Der Beitrag «Vadian» könnte die St.Galler Bevölkerung bei der dritten Abstimmung zur Neugestaltung des St.Galler Marktplatzes endlich zum Ja-Sagen bewegen. Er stammt von Lorenz Eugster, Landschaftsarchitektur und Städtebau in Zürich, Brassel Architekten in Zürich sowie Flühler Architektur in St.Gallen.

«Grosszügiger Raum»

Das Hauptanliegen der Entwickler: Die ursprüngliche Hauptachse von der Marktgasse in Richtung Metzger- und Goliathgasse stärken und an deren Schnittstelle einen «offenen, grosszügigen und städtischen Raum mit flexiblen Szenarien für vielseitige Nutzungen schaffen», wie die Stadt am Donnerstag bekanntgibt. Dieser Punkt deckt sich mit den Anliegen des «Forums Marktplatz». Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich einen attraktiven Stadtraum gewünscht, der Aufenthaltsqualität hat und zur Belebung der Innenstadt beiträgt.

Rondelle muss weg, Calatravahalle darf bleiben

Um den gewünschten Platz schaffen zu können, wird die Rondelle aus den 50er-Jahren gemäss der Stadt abgebaut. Diese wird ersetzt durch einen wind- und wetterfesten Pavillonbau im nordwestlichen Bereich des Marktplatzes, welcher die Mieterinnen und Mieter der Rondelle sowie des heutigen ständigen Markts aufnehmen kann. «Der modulartige Aufbau des Pavillons kann unterschiedliche Nutzungen ermöglichen», heisst es in der Mitteilung. Gegenüber dem Marktplatz entstehe eine neue Haltestelle für den stadteinwärts fahrenden öV. Stadtauswärts soll die Calatravahalle als Haltestelle bleiben.

Im Sommer 2018 hatte die Stadt den Ideenwettbewerb ausgeschrieben, 43 Beiträge wurden daraufhin eingereicht. Eine Volksabstimmung über einen entsprechenden Rahmenkredit ist für das erste Halbjahr 2020 vorgesehen. Alle Wettbewerbseingaben sind bis 8. Februar 2019 im Waaghaus ausgestellt.

(red.)