So trauert Frankreich um Notre-Dame

Der Brand der Kathedrale Notre-Dame ist heute weltweit auf allen Frontseiten der Zeitungen. So schreibt zum Beispiel «Les Echos»: «Die Tragödie von Paris» und beschreibt, wie das «gewaltige Feuer» die Kathedrale verwüstet habe und so «weltweit Emotionen ausgelöst hat».

«Le Parisien» schreibt von der «Notre-Dame des larmes» («Unsere Frau der Tränen»), «Le Figaro» bezeichnet das Feuer als «Desaster». Weitere Frontseiten internationaler Zeitungen gibt es in unserer Galerie.

Auf Twitter werden Bilder des trauernden Glöckner von Notre-Dame geteilt:

This picture out here speaking many words…. #NotreDame pic.twitter.com/2uuRkZIcXD — THE IMMORTAL ONE (@kanyi_ian) April 16, 2019

In den frühen Morgenstunden haben sich vor der Kathedrale viele Menschen eingefunden und singen zusammen:

200 years to build

800 years of existence

5 minutes to burn#notredame

I'm so sorry for all French. My condolences. pic.twitter.com/DGwTivVxPI — estudar p sustentar meu lado burguesa🌌 (@anna2013bel) April 16, 2019

So sieht es im Innern der Kathedrale nach dem Brand aus:

Where others see devastation, I see hope. All is not lost. #NotreDame pic.twitter.com/yXUkXVv1KH — My Flawsome Self (@FlawsomeSelf96) April 16, 2019

An amazing photo from #NotreDame Cathedral. “So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.” – Isaiah 41:10 pic.twitter.com/yIyidh1xoK — Bradley Byrne (@BradleyByrne) April 16, 2019

Viele Menschen teilen auch persönliche Erinnerungen an Notre-Dame:

#NotreDame

My little brother and I enjoyed the whole amazing scene years ago, celebrating out front with ice cream. 💔 pic.twitter.com/wdzlbQPvvL — Cathy Hulbert (@CathyHulbert1) April 16, 2019

Emmanuel Macron schreibt auf Twitter: «Notre-Dame in Flammen. Emotionen einer ganzen Nation. Wie alle unsere Landsleute bin ich heute Abend traurig, dass dieser Teil von uns brennt.»

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

US-Präsident Donald Trump empfiehlt, Löschflugzeuge einzusetzen und schreibt: «Es ist so schlimm, das riesige Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris zu sehen.»

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

