So verbringen Influencer den Sommer

In den Ferien sind Influencer und Stars so wie wir: Sie geniessen ein kühles Glacé, vergnügen sich im Meer und sonnen sich am Strand. Einige Unterschiede gibt es natürlich doch, wie zum Beispiel stundenlange Fotoshootings und Werbung für Sonnenbrillen, Badehosen und Sommerkleidchen.

Kylie Jenner (21) scheint vor allem damit beschäftigt zu sein, Kleidungsmarken in Szene zu setzen. Michelle Hunziker (42) verbringt mit der Familie einige Tage am Meer. Heidi Klum (46) video-telefoniert von Tokio aus mit Tom Kaulitz (29), der am Strand chillt. Einige Influencer verbringen ihre Ferien auch in der Ostschweiz. Model Toni Dreher (19) hat sich am Openair Frauenfeld vergnügt. Wer den Sommer wo und wie verbringt, siehst du in unserer Bildergalerie.

(red.)