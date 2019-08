Milena steht auf dem Marktplatz in St.Gallen und bereitet ihre Fragen vor. Sie hält echte Testfragen aus der 6. Klasse in der Hand und wird diese gleich den Passanten stellen. Die 11-jährige Steinacherin sagt selbstbewusst: «Ich muss zwar viel lernen, aber diese Fragen kann ich dann ganz leicht beantworten.» Die Erwachsenen hingegen hatten so ihre Schwierigkeiten mit den vermeintlich «einfachen» Fragen: