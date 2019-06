So warm war es auf dem Säntis noch nie

Auch auf dem Säntis-Gipfel werden kurze Hosen benötigt. © Tagblatt/Benjamin Manser

Auf dem Säntis ist es auch nicht mehr so kühl. Die Wetterstation auf dem Gipfel hat am Mittwoch den höchsten Temperaturwert seit Messbeginn im Jahr 1864 gemessen. Auch in der Kantonshauptstadt St.Gallen könnte die Rekordmarke in diesen Tagen geknackt werden.