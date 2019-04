So will Altstätten das Spital retten

Der Verwaltungsrat des Spitalverbundes des Kantons St.Gallen hat letztes Jahr vorgeschlagen, fünf Spitäler im Kanton St.Gallen zu schliessen (FM1Today berichtete). Darunter ist auch der Spital in Altstätten. Damit ist der Stadtrat von Altstätten nicht einverstanden und präsentiert nun eine Lösung, wie die Spital- und Notfallversorgung in Altstätten weiter existieren könnte. Dieser wurde am Donnerstag dem Lenkungsausschuss vorgelegt.

Altstätten setzt auf Altersmedizin

Kern der Lösung, soll eine ausgebaute Betreuung für ältere Personen sein. Der Spital Altstätten hat heute schon eine starke Position in der Akutgeriatrie, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Mit einer intensiveren Zusammenarbeit mit den vor- oder nachgelagerten Institutionen, wie dem Altersheim Sonnengarten, will der Stadtrat diesen Bereich optimieren. Damit soll beispielsweise die Rehabilitation beschleunigt oder die Rückkehr ins private Umfeld optimal vorbereitet werden.

Notfall soll in Altstätten bleiben

Ziel des Stadtrats ist es, «eine bedarfsgerechte und sinnvolle Spital- und Notfallversorgung im Rheintal sicherzustellen». Dazu soll die Kerndisziplin Akutgeriatrie «in einem gut abgestimmten Räderwerk» mit einer Notfallstation für die ganze Bevölkerung ergänzt werden. Der Altstätter Stadtrat will, dass diese jederzeit zugänglich ist. Tagsüber werden einfache Behandlungen in Altstätten durchgeführt. In der Nacht und bei schweren Notfällen werden Patienten in ein anderes Spital überführt. Die ambulante Grundversorgung soll mit einer Tagesklinik und -chirurgie sichergestellt werden.

Ähnlicher Weg wie in Wattwil

Bei der Ausarbeitung des Konzepts half dem Stadtrat Andreas Faller, ein im Gesundheitswesen «sehr erfahrener und bestens vernetzter Berater», wie es in der Mitteilung heisst.

Mit der Konzentration auf die Altersmedizin schlägt Altstätten einen ähnlichen Weg vor, wie es bereits die Gemeinde Wattwil gemacht hat, um die Bettenstation im Spital Wattwil retten zu können.

(nm)