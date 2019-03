So will der Gemeinderat das Spital retten

«Spital Wattwil 2021» – so heisst das alternative Modell des Wattwiler Gemeinderates. Mit der Lösung soll die medizinische Grund- und Notfallversorgung in der Region Toggenburg sichergestellt werden.

«Spital Wattwil ist unverzichtbar»

«Die spezielle Lage des Toggenburgs macht das Spital in Wattwil unverzichtbar, die rund 40’000 Einwohner der Region sind auf den Standort angewiesen», sagt Alois Gunzenrainer am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Grosse Distanzen zu Zentrumsspitälern wie St.Gallen oder Zürich prägen die Spitalregion. Ausserdem gebe es immer weniger Hausärzte in der Region, wodurch das Spital ebenfalls an Stellenwert gewinne.

«Integrierte Gesundheitsversorgung» als Lösung für die Probleme

Nun hat der Gemeinderat Wattwil eine Lösung ausarbeiten lassen, wie das Spital Wattwil erhalten bleiben kann. Diese sieht eine «Integrierte Gesundheitsversorgung Toggenburg» vor. Das heisst, alle Leistungserbringer im Gesundheitsmarkt im Toggenburg, sollen in einer Kooperation enger vernetzt werden. Spital, Rettung, Notfall, Spitex, Pflegeheime und Ärzteschafft sollen zusammenwachsen.

Für das Spital Wattwil würde dies bedeuten, dass man sich auf Altersmedizin und stationäre Versorgung konzentriert, auch eine Schmerzklinik, ein Angebot zur Behandlung von fettleibigen Jugendlichen und ein Schlaflabor könnten im Spital untergebracht werden. «Diese zusätzlichen Angebote würden den Nerv der Zeit treffen», ist Monika Merki Frey überzeugt. Die Nachfrage danach sei steigend, sagt die Spezialistin für Lösungen im Gesundheitswesen, welche das Modell «Spital Wattwil 2021» im Auftrag der Gemeinde ausgearbeitet hat.

Ein stimmiges Gesamtangebot

Durch den Verbund der Institutionen entsteht ein «für die regionalen Bedürfnisse, die Partner und den Betrieb stimmiges Angebot», sagt Gemeindepräsident Gunzenreiner, der auch Präsident des Fördervereins Regionalspital Wattwil ist.

Das Bedürfnis nach einem Spital in Wattwil ist gross. In den letzten Wochen sind 6000 Unterschriften bei einer Petition zusammengekommen, welche der Förderverein Regionalspital Wattwil lanciert hat.

Defizit der St.Galler Spitäler

Die Spitäler im Kanton St.Gallen müssen in der Zukunft sparen, momentan wirtschaftet der Spitalverbund defizitär. Deshalb wird eine Schliessung gewisser Spitäler oder Bettenstationen in Betracht gezogen, darunter ist auch die Bettenstation in Wattwil.

Die Ziele des Grobkonzeptes des Spitalverbundes sind die Konzentration, der Abbau von teuren Doppelspurigkeiten, die Erhöhung der Fallzahlen und eine weitere Qualitätssteigerung zum Wohl der Patientinnen und Patienten. Konkret sollen die Bettenstationen in den kleineren Spitälern der Region, Altstätten, Walenstadt, Wattwil, Flawil und Rorschach geschlossen werden. Problematisch: Die Bettenstation in Wattwil wurde erst vor Kurzem komplett saniert und ist nigelnagelneu. Wie mit den Regionalspitälern in Zukunft verfahren wird, ist noch unklar und wird von einem Lenkungsausschluss beraten.

