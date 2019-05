Beim Weihern Openair in St.Gallen wird Mitte September gefeiert. Die musikalische Unterhaltung kommt dabei von Marius Bear, Yes, I’m very tired now, Catalyst, Les Touristes, Len Sander und Jessiquoi. Am Samstagnachmittag gibt es Musik mit den Kinderbands Tischbombe und Laurent & Max.

Bis Ende Juni gibt es vergünstigte Earlybird-Tickets für das Weihern Openair. Das Festival findet vom 12. bis 14 September auf den St.Galler Drei Weiern statt.

(red.)