Sohn verfolgt: Eltern suchen Jeep-Fahrer

Des Fahrer eines Jeep Grand Cherokee soll am Donnerstagnachmittag in Niederuzwil versucht haben, einen Zwölfjährigen in sein Auto zerren. Die Eltern sind besorgt und fahnden auf Facebook nach dem Unbekannten – das ist laut der Polizei alles andere als förderlich.