Sojus-Kapsel mit humanoidem Roboter an Raumstation ISS angedockt

Der humanoide Roboter Fedor soll die Astronauten auf der Internationalen Raumstatin ISS unterstützen. (Foto: Internetseite der Russian State Space Corporation ROSCOSMOS via EPA) © KEYSTONE/EPA ROSCOSMOS/SPACE CENTER YUZHNY/TSENKI HANDOUT

Eine russische Sojus-Raumkapsel mit einem humanoiden Roboter an Bord ist beim zweiten Versuch an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Das Manöver sei am Dienstag erfolgreich verlaufen, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa mit.