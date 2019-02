Sojus-Rakete mit OneWeb-Satelliten ins All gestartet

Eine Sojus-Rakete bringt sechs Satelliten für kostengünstiges Internet auf der Erde ins All. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA)/MANUEL PEDOUSSAUT/HANDOUT

Die ersten sechs OneWeb-Satelliten für weltweites Internet sind an Bord einer Sojus-Rakete ins All gestartet. Die Rakete hob am späten Mittwochabend vom Weltraumbahnhof bei Kourou in Französisch Guyana ab, wie der Betreiber Arianespace mitteilte.