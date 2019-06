Sommaruga am Frauenstreik in Lausanne

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (Mitte) im Gespräch mit Lausanner Gymnasiasten anlässlich des Frauenstreiks. Mit auf dem Podium die Waadtländer Regierungsmitglieder Rebecca Ruiz, Beatrice Metraux, Nuria Gorrite, Cesla Amarelle et Jacqueline de Quattro. (von links) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat am Freitag anlässlich des Frauenstreiks in Lausanne mit Gymnasiastinnen und Gymnasiasten über die Ungleichheit der Geschlechter diskutiert. Junge Frauen würden sich heute stärker zu Wort melden als in ihrer eigenen Jugend.