Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking ernannte Sommer, der zum besten Torhüter der Bundesliga in der Rückrunde der Saison 2017/18 gewählt worden war, als zweiten Mann hinter Lars Stindl. Der Offensivspieler hatte die Binde schon in den letzten zwei Saisons getragen. Der 29-jährige Sommer konnte mit seinen ausnahmslos sehr guten Leistungen an der Weltmeisterschaft seine Position in Mönchengladbach weiter festigen.

(SDA)