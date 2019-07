Sommerliche Schlagerparty in Arbon

Im Rahmen des Seenachtsfest in Arbon war Werner Plüss mit seiner Schlagerwelt erneut Gast am Bodensee und verwandelte die Radio Melody Bühne zusammen mit seiner Moderationskollegin Maria Nüesch zu einem sommerlichen Schlagerfest unter freiem Himmel.

Michael Fischer, angereist aus Bayern (DE), machte schon beim Warm Up die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die bevorstehende Schlagerfete mit seinen dynamischen Songs «gluschtig».

Für einen bunten Mix aus Country, Mundartsongs und einem abwechslungsreichen Schlagermedley sorgte die aus Solothurn angreiste Sängerin Michelle Ryser. Sie bringt im August ihr neues Album auf dem Markt, welches gerade in der letzten Entstehungsphase ist.

Erlebt die Livekonzerte von Werners Schlagerwelt am Samstag, 13. Juli ab 20 Uhr auf Radio Melody. Wir senden die besten Schlagermomente in einem Best Of.