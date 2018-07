Sonia Liebing – «Tu nicht so»

© Marc Caretta

«Tu nicht so, als wäre nichts gewesen» – lautet die klare Botschaft der attraktiven Kölnerin mit dem unverwechselbaren Timbre. SONIA LIEBING lässt sich nicht hinter’s Licht führen. Im Gegenteil. Mit ihrer neuen Single nimmt sie direkt Kurs auf die «Schlagernacht des Jahres» in der Stuttgarter Schleyerhalle sowie der Königs Pilsener Arena in Oberhausen.