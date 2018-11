Sonova erzielt Umsatz- und Gewinnplus

Konkret legte der Umsatz von Sonova im ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode um 4,0 Prozent auf 1,30 Milliarden Franken zu. In Lokalwährungen (LW) betrug das Wachstum 2,1 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das organische Wachstum lag derweil noch bei einem Wert von 2,6 Prozent, was im Vergleich zur Vorjahresperiode einer Wachstumsverlangsamung gleichkommt.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITA) legte um 7,6 Prozent auf 251,3 Millionen Franken zu, die entsprechende Marge erreichte einen Wert von 19,3 Prozent. Im Vorjahr hatte der Hörgerätebauer hier einen Wert von 18,6 Prozent gehabt. Unter dem Strich blieb schliesslich ein um 6,5 Prozent höherer Reingewinn von 193,4 Millionen.

Damit hat das Unternehmen die Konsenserwartungen des Marktes ausser mit dem Umsatz nicht ganz erreicht. Im Durchschnitt (AWP-Konsens) war mit einem Umsatz von 1,30 Milliarden bzw. einem EBITA von 266,0 Millionen Franken gerechnet worden. Den Reingewinn hatten die Experten mit 200,6 Millionen Franken veranschlagt gehabt.

Die Resultate im Halbjahr haben keine Auswirkungen auf den Ausblick des Unternehmens. Hier geht Sonova nach wie vor von einem organischen Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent aus, beziehungsweise einem Nettowachstum von 2 bis 4 Prozent nach Verkäufen von Unternehmensteilen und Restrukturierungen. Beim EBITA wird eine Steigerung von immerhin 6 bis 9 Prozent jeweils in Lokalwährungen in Aussicht gestellt.

