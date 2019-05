Sophie Turner und Joe Jonas haben geheiratet

Im Oktober 2017 haben sich Sophie Turner und Joe Jonas verlobt. Die grosse Feier sollte eigentlich erst diesen Spätsommer stattfinden – doch die beiden haben ihre Hochzeit vorgezogen. Sie haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben.



Star-DJ Diplo hat das Spektakel in seiner Instagram-Story festgehalten. Zu sehen ist Joe Jonas, der mit seinen Brüdern Nick (26) und Kevin (31) vor dem Traualtar steht. Auch der Einzug der Braut hat der DJ aufgenommen. Geheiratet wurde in einer Kapelle in Las Vegas.

Der Musiker und die Schauspielerin haben sich via Instagram kennengelernt. «Wir haben sehr viele gemeinsame Freunde und die hatten schon eine ganze Weile versucht, uns einander vorzustellen», sagte Sophie Turner in einem Interview mit der «Harper’s Bazaar». Doch irgendwie klappte es einfach nicht, bis Joe ihr eines Tages auf Instagram eine Direktnachricht schrieb.



(red.)