Sorgenkind Vaduz beendet Aaraus Höhenflug

Sandro Wieser geht mit mit Vaduz ein paar Schritte vorwärts © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Nach neun Siegen und einem Unentschieden sieht der FC Aarau seine tolle Aufholjagd in der Challenge League gestoppt. In der 22. Runde verliert der FCA in Vaduz 0:2.Die Liechtensteiner waren noch nie der Lieblingsgegner der Aarauer.