Soul-Legende Aretha Franklin wird am Monatsende beigesetzt

Dies teilte die Sprecherin von Franklin am Freitag der Nachrichtenagentur DPA mit. Franklin werde auf dem Woodlawn-Friedhof in Detroit bestattet, wo bereits auch ihr Vater, drei Geschwister und ein Neffe beigesetzt wurden.

Die Trauerfeierlichkeiten beginnen Tage zuvor im Charles H. Wright-Museum für afroamerikanische Geschichte, wo die Sängerin am 28. und 29. August öffentlich aufgebahrt werden soll.

Franklin war am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in ihrem Haus in Detroit an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Die 1942 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geborene Sängerin wurde mit Titeln wie «Respect», «Chain of Fools» und «I Say a Little Prayer» berühmt. Für ihren von Gospel und Jazz beeinflussten Soulgesang wurde sie mit 18 Grammys ausgezeichnet. Mehr als 100 Lieder von ihr schafften es in die Charts.

(SDA)