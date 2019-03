Bastien Toma (vorne) feiert sein 2:0 mit Jérémy Guillemenot © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Der Schweizer U21-Nationalmannschaft glückt der Start in das Länderspiel-Jahr. Das Team von Mauro Lustrinelli setzt sich in einem Testspiel in Kriens gegen Kroatien souverän mit 4:1 durch.