Führt das Feld souverän an - 800-m-Spezialistin Caster Semenya © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Für das erste Spektakel an Weltklasse Zürich sorgt Caster Semenya. Die Südafrikanerin gewinnt das Rennen über 800 m wie erwartet souverän.Die 27-jährige Doppel-Olympiasiegerin setzte sich von Rennbeginn weg an die Spitze und wies die Konkurrenz entsprechend klar in die Schranken.