Sozialdetektive dürfen nicht durchs Fenster beobachten

Sozialdetektive dürfen Versicherungsbezüger nicht in ihren Wohnräumen beobachten. Der Bundesrat hat am Freitag die Leitplanken für Sozialdetektive festgelegt. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Am Freitag hat der Bundesrat die Leitplanken für Observationen von Sozialversicherungsbezügern festgelegt. So dürfen Sozialdetektive Versicherte nicht durch das Fenster im Innern der Wohnung beobachten.Ebenfalls nicht erlaubt sind Observationen an Orten, welche nicht frei einsehbar sind.