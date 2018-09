Spanien startet mit Auswärtssieg gegen England

Spaniens neuer Nationaltrainer Luis Enrique hat nach dem Sieg in England gut lachen © KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Spanien startet optimal in die Nations League. Das Team des neuen Nationalcoachs Luis Enrique gewinnt auswärts gegen England, am nächsten Dienstag Testspiel-Gegner der Schweiz, 2:1.Marcus Rashford hatte die Engländer nach einem schnell vorgetragenen Angriff in der 11. Minute in Führung gebracht.