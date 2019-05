Spanien will Venezuelas Oppositionsführer López nicht ausliefern

Flüchtete in die spanische Botschaft in Caracas: der venezolanische Oppositionsführer Leopoldo López. © KEYSTONE/AP/MARTIN MEJIA

Spanien stellt sich Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro in die Quere: Das Land will den in seine Botschaft in der venezolanischen Hauptstadt Caracas geflüchteten Oppositionsführer Leopoldo López nicht an die Behörden des südamerikanischen Landes ausliefern.