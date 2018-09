Spanische Ministerin tritt wegen Affäre um Master-Abschluss zurück

Mutmassliche Manipulation bei Uni-Noten: die spanische Gesundheitsministerin Carmen Montón tritt zurück. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN

Spaniens Gesundheitsministerin Carmen Montón hat nach Berichten über mutmassliche Unregelmässigkeiten in ihrem Lebenslauf ihren Rücktritt verkündet. Sie habe Regierungschef Pedro Sánchez über ihre Entscheidung informiert, sagte Montón am Dienstag in Madrid.