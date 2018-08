Polizei entdeckt Kokain in Ananas

Die spanische Polizei hat 67 Kilogramm Kokain beschlagnahmt, das in ausgehöhlten Ananas versteckt war. © KEYSTONE/EPA EFE / Spanish National Police De/

Die spanische Polizei hat insgesamt 67 Kilogramm Kokain beschlagnahmt, das in ausgehöhlten Ananas versteckt war. Die Droge wurde nach Polizeiangaben vom Montag in einer Ananas-Lieferung im Grossmarkt Mercamadrid in Madrid entdeckt.