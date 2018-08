Spannungen bei Demonstration von Rechtsextremen in USA

In der US-Stadt Portland ist es am Samstag zu gewaltsamen Aktionen zwischen demonstrierenden Gruppierungen gekommen. © KEYSTONE/AP The Oregonian/MARK GRAVES

Bei einem Aufmarsch von rechtsextremen Gruppen in der US-Stadt Portland ist es am Samstag zu Spannungen gekommen. In der Stadt im westlichen Bundesstaat Oregon standen sich extrem rechte Gruppen und Gegendemonstranten gegenüber.Laut der örtlichen Polizei flogen Steine und Flaschen.