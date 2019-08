«Spartacus»-Produzent Edward Lewis gestorben

In Hollywood machte am Montag (Ortszeit) die Nachricht vom Tod des Filmproduzenten Edward Lewis die Runde. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ANDREW GOMBERT

Hollywood-Filmproduzent Edward Lewis, der Klassiker wie «Spartacus», «Sieben Tage im Mai» und «Vermisst» auf die Leinwand brachte, ist tot. Er starb bereits am 27. Juli in seinem Haus in Los Angeles.