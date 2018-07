Die Linke und SPD legen jeweils einen Prozentpunkt in der Wählergunst in Deutschland zu. (Symbolbild Reichstag) © KEYSTONE/AP/MICHAEL SOHN

Die SPD liegt in der deutschen Wählergunst wieder vor der AfD. Nachdem beide Parteien im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die Zeitung «Bild am Sonntag» erhebt, in der Vorwoche gleichauf lagen, gewinnt die SPD nun einen Zähler hinzu.Sie kommt damit auf 18 Prozent.