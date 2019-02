Die SPD und die Unionsparteien haben in der deutschen Wählergunst leicht zugelegt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Die SPD hat in der Wählergunst in Deutschland zugelegt. Sie zieht erstmals seit Oktober 2018 mit den Grünen gleich.Die Sozialdemokraten gewannen einen Prozentpunkt auf 17 Prozent, berichtete «Bild am Sonntag» aus der regelmässigen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid.