Spektakuläre Wende nach schwachem Beginn

Selten hat man von einem St. Galler Team nach der Pause eine derart starke Reaktion auf einen Rückstand gesehen. © keystone

Trotz frühem Rückstand gewinnt der FC St. Gallen beim Aufsteiger Neuchâtel Xamax mit 2:3. In der Startviertelstunde lassen sich die Espen von den aggressiv pressenden Neuenburgern noch überrollen und geraten in Rückstand, danach passen sie sich immer besser an die Spielweise des Gegners an und kommen noch vor der Halbzeitpause zu Torchancen.