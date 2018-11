Spektakulärer Unfall verläuft glimpflich

Aus diesem Wrack entstiegen vier Personen nach einem Unfall vom Donnerstag in Reitnau AG praktisch unverletzt. © Handout Kantonspolizei Aargau

Ein Junglenker ist am Donnerstag in Reitnau AG mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Strasse abgekommen und in ein Gebäude geprallt. Er und seine drei Mitfahrer überlebten den spektakulären Unfall praktisch unverletzt.