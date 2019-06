Sperrzone Comer See: Wenn die Obamas die Clooneys besuchen

Die italienische Polizei musste am Samstag eine Villa von George Clooney am Comer See absperren, weil viele Schaulustige den Besuch von Ex-US-Präsident Barack Obama und seiner Familie mitverfolgen wollten. © KEYSTONE/EPA ANSA/MATTEO BAZZI

Ausnahmezustand am Comer See in Italien: Paparazzi und Schaulustige haben sich in Stellung gebracht, um einen Blick auf Ex-US-Präsident Barack Obama und Hollywoodstar George Clooney zu erhaschen.