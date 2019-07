Die Comic-Verfilmung "Spider-Man: Far From Home" hat am Wochenende vom 4. bis 7. Juli 2019 am meisten Zuschauer in die Schweizer Kinos gelockt. (Archiv) © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH

Die neu gestartete Comic-Verfilmung «Spider-Man: Far From Home» hat am Wochenende an den Schweizer Kinokassen den weitaus grössten Zuspruch erhalten. Verkauft wurden mehr als 40’000 Eintritte.Im Mittelpunkt steht ein schmaler Junge namens Peter Parker alias Spider-Man.