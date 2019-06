Spiel FCZ gegen FCSG wird verschoben

Weil im Zürcher Letzigrund Ende August Leichtathletik ausgetragen wird, findet das Spiel FCZ gegen FCSG zwei Wochen früher statt. (Archivbild) © Keystone/Walter Bieri

Erst am Donnerstag publiziert, muss der Super-League-Spielplan schon verändert werden: Das Auswärtsspiel des FC St.Gallen gegen den FC Zürich wird am 14. statt am 31. August ausgetragen.