«Spiel für Götter» – «Einfach nur krank»

In Spanien schreiben die Medien von «historischem Versagen» von Barcelona (Marca) und in England vom «epischen Comeback» von Liverpool (The Sun). Fussball-Fans schmeissen mit ganz anderen Begriffen um sich, wie die Netzreaktionen zeigen.

Was für ein Kampf

Was für ein verdienter Erfolg

Was für Szenen

Ein Spiel für die Götter#LIVBAR https://t.co/wPjzvViCqd — Dani Kuku (@onedakuu) May 7, 2019

#LIVBAR Einfach nur Krank was Liverpool da gemacht hat. — MitSprudel (@Mit_Sprudel) May 8, 2019

Zurück in der Unterkunft, vollkommen durch. Wo steht dieser Abend auf der Unglaublichkeits-Skala? Im Vergleich zu ManUniteds Finalsieg 1999? Dem deutschen 7:1 gegen Brasilien? Liverpools Finale 2005? Was für ein Spiel. Und, klar: Was für ein Erlebnis. #LIVBAR — Hendrik Buchheister (@h_buchheister) May 7, 2019

WER IST DIESER MESSI HÄ? #LIVBAR — I'm a Big Kaiju (@Escapado2) May 7, 2019

Barça went to Anfield 4 – nothing #LIVBAR — Mo' Ahmad Sanni (@Dsultansanni) May 7, 2019

Liverpool Fans applaudieren Barca Fans. Diese werfen Barcelona Trikots in den Liverpool Block, welche Liverpool Trikots zurück werfen.

Im Hintergrund läuft Imagine von John Lennon Das Leben ist schön #LIVBAR #LFCFCB — Pascal Herbig (@Pabig_93) May 7, 2019

Vor #LIVBAR

Mein Papa: Liverpool könnte drei Tore machen, dann läuft das doch.

Ich: Ja sie könnten drei Tore machen, ich könnte mein Studium aber auch in der Regelstudienzeit schaffen. Mein Papa bei dem 4:0: also machst du morgen direkt deinen Bachelor oder wie läuft das jetzt? — Michelle 🌻 (@flattikowski) May 7, 2019

So gute Nacht. Heute kann ich auch mit Tränen in den Augen sicher gut schlafen. 😅 #LIVBAR — LUIS ⚽ 🌐 (@TMLuisBracht) May 7, 2019

Natürlich gibt auch der Ecken-Trick von Alexander-Arnold zu reden, der zum entscheidenden 4:0 führte. Noch nicht gesehen? Bitteschön:

Unfassbar wie Barca beim 4:0 pennt. Da kannst du nur den Kopf schütteln. #LIVBAR #Relive — Benn_i king (@BenTheMan1980) May 8, 2019

Dieser Eckentrick hätte aus der Landesliga sein können. — Taktikmaulwurf (@XZuDemRay) May 7, 2019

So richtig glücklich waren aber natürlich nicht alle. Das gilt nicht nur für Barcelona-Fans, sondern auch für die Fussball-Fans, die das Spiel nicht gesehen haben.

Freiwillig in die Frühschicht zu gehen und aufs Liverpool-Spiel zu verzichten war wirklich 'ne großartige Idee 🤦🏽‍♂️ #LIVBAR — Ewiggestriger (@evstattag) May 8, 2019