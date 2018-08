© Pressebild

Das Team hinter “ZOE” nennt sich Chaos Turtle und ist ein Verein junger Schweizer Filmschaffender. In ihrem Erstlingswerk “ZOE” spielen aufstrebende Schweizer Schauspieltalente wie Julian Koechlin oder Michèle Breu mit. An Drehorten in der ganzen Ostschweiz entstand ein spannender Thriller, der zum Nachdenken anregt. “Zoe” wird auf der Premiere Tour, am Sonntag 19. August, im Cinewil in Will gezeigt.