Spinne in Discounter löst Polizeieinsatz aus

Die Verkäuferin hat das Tier im Lager entdeckt und gemeint, es handle sich um eine Giftspinne. Sie hat nicht lange gefackelt und fing die Spinne ein. Die Stadtpolizei hat das Tier schliesslich zur Bestimmung der Art zu einem Experten gebracht.

Dort stellte sich heraus, dass es sich «nur» um eine leicht giftige Krabbenspinne handelt. Diese wird oft mit der hochgiftigen Bananenspinne verwechselt.

Die Krabbenspinne kommt vorwiegend in Südostasien vor und kam wohl als blinder Passagier in den Discounter – höchstwahrscheinlich in einem Früchte- oder Gemüsetransport. Die Spinne verbringt den Rest ihres Lebens wahrscheinlich in Chur. Sie wurde vom Spinnenexperten zu einem Terrarienhalter gebracht.

(red.)